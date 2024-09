Ceccarini svela: “L’Arsenal è ancora interessato a Vlahovic”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di una possibile cessione di Vlahovic.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su TMW, parlando anche della situazione di Vlahovic: “Anche un po’ di mercato. È vero che gennaio è ancora molto lontano ma alcuni club già pensano ai parametri zero. Uno dei giocatori più ambiti resta Jonhatan David. Il fatto che abbia il contratto in scadenza nel giugno 2025 lo rende appetibile a molte società, che puntano a investire su una punta di grande qualità. Che l’Inter sia sulle sue tracce da tempo non è una novità ma sull’attaccante canadese si sta cominciando ad interessare anche la Juventus. Per i bianconeri potrebbe essere un’opportunità da cogliere al volo in prospettiva della prossima stagione. La concorrenza sta aumentando, su David c’è pure l’Arsenal”.

La situazione Vlahovic

“Per ora il club inglese non si è ancora mosso con decisione ma presto potrebbe farlo. Arsenal che tra l’altro non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Vlahovic, che pare da lontano, già da prima del suo trasferimento alla Juventus. Insomma per David rischia di scatenarsi un’asta e proprio per questo l’Inter sta pensando a come anticipare il colpo e la finestra di gennaio sarebbe l’occasione giusta. Anche se servirebbe comunque poi un’uscita nel settore offensivo”.