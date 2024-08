Calciomercato Juve | Di Marzio sgancia la bomba su Federico Chiesa

Il calciomercato della Juventus resta vivo e con lui la situazione legata a Federico Chiesa: ecco cosa ha detto Di Marzio

La Juventus si muove sul calciomercato e lo fa in una direzione precisa: quella di migliorare la rosa e – laddove possibile – allegerirla. E’ il caso di Federico Chiesa, da tempo al centro di tutto rispetto alle uscite. La situazione è complessa, questo lo hanno capito anche i sassi. Ma quel che conta, è la volontà di tutte le parti in causa. Da giorni c’è chi ripete che ci potrebbero essere delle possibilità per il giocatore di essere re-integrato ma da quanto risulta a noi, questa sarebbe una soluzione assolutamente impraticabile. Ecco la ragione per cui vale la pena considerare il fatto che Giuntoli, in un modo o nell’altro, sta spingendo per l’addio del ragazzo. Su cui arrivano indiscrezioni abbastanza pesanti.

La Juventus all’opera sul mercato: Di Marzio parla di Federico Chiesa

Secondo quanto viene riportato in questi minuti da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, si potrebbe clamorosamente riaprire la pista rossonera: “Io posso dirvi che il Milan ha centrato tutto i suoi obiettivi per quel che concerne il calciomercato. E per questo, adesso è in attesa di eventuali opportunità interessanti da cogliere, magari negli ultimi giorni a disposizione sul mercato. Magari, se si dovesse aprire la possibilità di prendere Chiesa i rossoneri potrebbero seriamente provarci“. Quel che accadrà lo staremo a vedere ma il punto è che la Juve non resterà con il cerino in mano. Incasserà dei soldi e venderà Chiesa. Per questo, i tifosi, crediamo possano stare assolutamente tranquilli. E sempre parlando di Juve, massima attenzione: Opta ha predetto la classifica della Juventus a fine anno! Ecco come arriveranno i bianconeri secondo le statistiche <<<