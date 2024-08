Mercato Juve | Koopmeiners al 99%, Nico al 75% e al 65% arriva pure…

Il calciomercato in casa Juventus è particolarmente caldo. Questo è un tema oramai chiaro che sembrano aver capito tutti. In generale, però, possiamo dire che le indiscrezioni che stanno circolando ci parlano non solo di possibili colpi in entrata, ma anche di possibili uscite utili a fare spazio e a fare cassa. Giuntoli ha le idee molto chiare, a dispetto di quello che in molti vanno raccontando. Ci sarebbe infatti la voglia assoluta di chiudere col botto questa sessione estiva di trattative ed è per questo motivo che oggi vogliamo fare il punto della situazione per far capire ai nostri lettori quale sia lo stato delle cose, nome per nome.

Da Koopmeiners a Nico Gonzalez: chi altro arriva alla Juventus in questo calciomercato?

Abbiamo ripetuto più volte che la Juventus, in un modo o nell’altro, porterà a termine tutti quelli che sono i propri obiettivi di mercato. Lo sappiamo: c’è fretta e frenesia. Ma non è questo il modo di operare che guida Giuntoli. Non lo è mai stato e mai lo sarà. Tanto più che quest’anno, davvero il club bianconero non può concedersi errori di alcun tipo. Di fatto, qualcosa di molto grosso sta per succedere e noi siamo qui per raccontarvelo passo passo.

