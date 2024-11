Calciomercato Juve | Doppio colpo pazzesco! Giuntoli vuole comprare...

Cristiano Giuntoli sta lavorando su diversi fronti legati al calciomercato: ecco le ultime news sulla Juventus

La Juventus si prepara a costruire una rosa che sia sempre più competitiva sotto tutti i punti di vista. Le ultime indiscrezioni in questo senso ci dicono che per il prossimo futuro, le novità che il club intende mettere a terra riguarderanno come prima cosa il calciomercato. La Juventus, già a partire dal mese di gennaio, farà sul serio. Lavorerà – cioé – all’acquisto di calciatori che possano davvero far fare il salto di qualità alla squadra praticamente in ogni zona del campo. Questo, almeno, è quanto abbiamo raccolto in questi giorni e quanto – dunque – vi riportiamo. Va detto che ci sono diversi nomi che sembrano circolare con insistenza e che danno l’idea di quello che potrebbe succedere sia in difesa, che in attacco. Il punto è che Giuntoli sembra pronto ad affondare un doppio colpo immediato, già a gennaio. Ed i nomi che circolano – appunto – sono due pesantissimi.

Il calciomercato della Juventus partirà alla grande… a gennaio!

La Juventus vorrebbe affondare un doppio colpo dalla stessa squadra, dal PSG. Noi di Juvenews.eu vi avevamo riportato qualche indiscrezione in questi giorni ma adesso arrivano conferme anche da colleghi autorevoli. Il giornalista Cristian Giudici – che scrive per calciomercato.com – ha confermato quelloche sarebbe l’interesse da parte della Juve sia per Skriniar, che per Kolo Mauni in attacco. Due nomi che potrebbero far parte di un’unica trattativa con i Parigini che quindi, avrebbero tutto l’interesse a trattare con un solo interlocutore. Inutile dire che per passare dalle parole ai fatti ce ne vuole, ma allo stesso tempo possiamo essere certi che Giuntoli qualche piccolo movimento lo starebbe già facendo. E anche qui, abbiamo degli aggiornamenti pesanti su Skriniar.

Il giocatore infatti avrebbe già dato la sua disponibilità ad arrivare in bianconero il prossimo anno. A gennaio. Nessuna preclusione per il suo passato all’Inter. Lui – da quanto ci risulta – solo non vede l’ora di dire addio al PSG. La Juventus, potrebbe accontentarlo. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, attenzione: stanno circolando delle altre voci da urlo sulla Juventus <<