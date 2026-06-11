Emiliano Martinez, portiere classe 1992 della nazionale argentina e dell'Aston Villa, avrebbe trovato l'accordo con la Juventus per trasferirsi in bianconero in vista della prossima stagione. Il giocatore avrebbe accettato le condizioni proposte dalla Vecchia Signora, accettando un contratto triennale da uno stipendio di 5 milioni di euro annui. Tra la dirigenza bianconera e l’entourage del portiere, resterebbero ora solo da definire gli ultimi dettagli burocratici.

La trattativa con l’Aston Villa

Se l’intesa con il portiere sembra oramai essere definita, la trattativa con il club inglese al momento risulta essere ancora in una fase di stallo. Stando alle ultime notizie infatti, risulterebbe esserci ancora una notevole distanza dalla cifra richiesta dall’Aston Villa e da ciò che vorrebbe sborsare la Juventus. I bianconeri, non hanno intenzione di spingersi oltre un’offerta da 5 milioni di euro, mentre da Birmingham comunicano che non vogliono abbassare le pretese iniziali di 15 milioni di euro.

Nonostante ciò, il “Dibu” rimane la prima scelta di mister Spalletti e della società e, proprio per tale motivo in casa Juventus c’è ottimismo sulla riuscita dell’operazione. Nei prossimi giorni si cercherà di trovare la giusta quadra con il club inglese. Seguiranno aggiornamenti.