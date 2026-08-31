Juventus e Atletico Madrid trattano per Jonathan David. Prestito oneroso da almeno 3 milioni e diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
Juventus e Atletico Madrid continuano a lavorare per trovare un’intesa definitiva sul trasferimento di Jonathan David in Spagna. L’attaccante canadese potrebbe lasciare Torino nelle ultime ore di mercato, liberando uno spazio in rosa per un nuovo rinforzo offensivo.
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i due club avrebbero già trovato una base d’intesa sulla formula dell’operazione, mentre nelle ultime ore sarebbero iniziate le discussioni sulle cifre.
Juventus-Atletico, prestito con diritto di riscatto
La formula individuata sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. La Juventus avrebbe chiesto all’Atletico Madrid un corrispettivo di almeno 3 milioni di euro per il prestito oneroso, oltre a un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.
I bianconeri sperano ora di trovare un accordo definitivo con il club spagnolo per consentire a David di iniziare una nuova esperienza nella Liga.
I 3 milioni servono per il sostituto
La parte legata al prestito oneroso avrebbe un’importanza particolare per la Juventus. L’incasso immediato permetterebbe infatti alla dirigenza di coprire parte delle spese necessarie per trovare il sostituto del canadese.
L’idea sarebbe quella di utilizzare una formula simile anche per il nuovo attaccante, cercando un prestito oneroso per completare il reparto senza pesare immediatamente sul bilancio.
Zirkzee e Woltemade in attesa
Due dei nomi seguiti dalla Juventus per il possibile dopo David sono Joshua Zirkzee e Nick Woltemade. Entrambi restano in attesa di sviluppi, con la loro situazione strettamente legata alla possibile partenza del canadese.
Le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa con l’Atletico Madrid potrà arrivare alla fumata bianca e sbloccare, a cascata, anche il nuovo colpo in attacco.
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