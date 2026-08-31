La Juventus avrebbe trovato l’accordo definitivo con il Tottenham per il trasferimento di Pape Matar Sarr a Torino. Il centrocampista senegalese, classe 2002, sarebbe dunque pronto a diventare un nuovo rinforzo per la mediana bianconera.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione è ormai definita e il giocatore lascerà Londra per iniziare la sua nuova avventura alla corte di Luciano Spalletti.

Juventus-Sarr, la formula dell’operazione

La Juventus verserà al Tottenham 2 milioni di euro per il prestito oneroso del centrocampista. L’accordo prevederebbe inoltre un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

Il diritto potrebbe però trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la qualificazione della Juventus almeno alla prossima edizione dell’Europa League.

Spalletti avrà il rinforzo richiesto

L’arrivo di Sarr rappresenterebbe una risposta importante alle esigenze emerse negli ultimi giorni a centrocampo. Lo stop per infortunio di Thuram, infatti, aveva reso necessario l’inserimento di un nuovo elemento nel reparto.

Spalletti aveva sottolineato la possibilità di dover intervenire sul mercato e la dirigenza bianconera si sarebbe mossa per trovare il rinforzo richiesto. Pape Matar Sarr è stato individuato come il profilo giusto per aumentare le alternative a disposizione del tecnico.

Un centrocampista giovane, dinamico e con esperienza internazionale, che potrebbe completare il reparto e offrire nuove soluzioni alla Vecchia Signora in vista della stagione appena iniziata.