La Juventus prepara con attenzione le proprie mosse in vista delle ultime battute del calciomercato. Il futuro di Jonathan David continua infatti a rappresentare un tema centrale per la dirigenza bianconera e, nel caso in cui l’attaccante canadese dovesse lasciare Torino, il club non vuole farsi trovare impreparato.

La possibile uscita del centravanti costringerebbe la Juventus a intervenire nuovamente sul reparto offensivo, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti un nuovo attaccante. Per questo motivo, la società sta portando avanti più piste contemporaneamente, cercando di valutare profili e formule compatibili con le esigenze tecniche ed economiche.

Woltemade entra nella lista per il dopo David

Oltre al nome di Joshua Zirkzee, uno dei principali profili accostati alla Juventus nelle ultime ore, la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a lavorare anche su Nick Woltemade.

L’attaccante tedesco, classe 2002 e di proprietà del Newcastle, rappresenterebbe una nuova possibilità per il reparto offensivo. Un profilo giovane, con caratteristiche differenti rispetto ad altri obiettivi e sul quale la Juventus starebbe effettuando valutazioni.

A riferire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione è stato il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, secondo cui la pista Woltemade sarebbe entrata concretamente tra le opzioni prese in considerazione dal club.

Juventus-Woltemade, possibile prestito oneroso

La Juventus starebbe valutando una formula che permetterebbe di portare Woltemade a Torino senza dover affrontare immediatamente l’investimento necessario per acquistarlo a titolo definitivo.

L’ipotesi sarebbe quella di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, con l’inserimento di un diritto di riscatto. Una soluzione che consentirebbe ai bianconeri di distribuire nel tempo l’eventuale investimento e di avere maggiore margine di manovra nelle ultime ore di mercato.

La formula, naturalmente, dovrà trovare l’approvazione del Newcastle e delle altre parti coinvolte nella trattativa.

Il futuro di David resta la chiave

Il possibile affondo per Woltemade resta comunque legato soprattutto al futuro di Jonathan David. L’eventuale partenza del canadese libererebbe infatti uno spazio importante nella rosa della Juventus e renderebbe necessario l’arrivo di un nuovo attaccante.

In casa bianconera si continua quindi a lavorare su più tavoli. Zirkzee e Woltemade sono due delle soluzioni monitorate, mentre la priorità resta capire quale sarà il destino di David.

Le prossime ore potrebbero essere decisive. La Juventus non vuole arrivare alla conclusione del mercato senza alternative e sta cercando di preparare ogni scenario possibile per rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti.