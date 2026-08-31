Ore caldissime sul fronte Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, gli agenti dell’attaccante olandese sono arrivati a Milano, dove nelle prossime ore sono previsti contatti diretti per definire il futuro del classe 2001.

La Juventus continua a lavorare con attenzione sul profilo dell’ex Bologna, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo di Luciano Spalletti. Il suo possibile arrivo, però, resta strettamente legato al futuro di Jonathan David.

Juventus, Zirkzee resta in attesa

Al momento non esiste ancora un accordo definitivo. Zirkzee non avrebbe infatti sciolto le riserve e starebbe aspettando di valutare tutte le proposte presenti sul tavolo.

L’attaccante vuole capire quali opportunità potrebbero concretizzarsi nelle battute finali del mercato, con possibili offerte in arrivo anche da altri campionati europei oltre alla Serie A.

La Juventus vuole superare la concorrenza

I bianconeri mantengono viva la trattativa e intendono sfruttare la presenza degli agenti in Italia per provare a stringere i tempi. La dirigenza juventina punta a convincere Zirkzee facendo leva soprattutto sul ruolo che potrebbe ricoprire nel progetto tecnico della squadra.

Con David ancora in uscita, la Juventus considera l’olandese una possibile soluzione importante per l’attacco e proverà a trovare un’intesa nelle prossime ore.