La Juventus rischia di arrivare alla prossima sfida contro il Milan in una situazione di vera e propria emergenza. La gara di domenica è ancora lontana, ma Luciano Spalletti deve fare i conti con diversi problemi fisici che potrebbero ridurre sensibilmente le alternative a disposizione.

Le situazioni più preoccupanti riguardano Kenan Yildiz, Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso, ma non sono gli unici giocatori bianconeri da monitorare in vista del prossimo appuntamento.

Yildiz e Thuram, situazioni da monitorare

Yildiz resterà certamente fuori. Il numero 10 bianconero è atteso oggi dall’intervento chirurgico al piede e dovrà poi osservare un periodo di recupero prima di poter tornare a disposizione.

Resta invece da chiarire la situazione di Thuram. Il centrocampista è alle prese con un problema al ginocchio e sarà sottoposto a un consulto che potrebbe risultare decisivo per definire le condizioni e i tempi di recupero.

Cambiaso in dubbio dopo la distorsione

In forte dubbio anche Andrea Cambiaso. Il difensore era entrato nel corso della ripresa contro il Parma, ma è stato costretto a lasciare il campo appena una decina di minuti dopo a causa di un problema alla caviglia destra.

Per l’esterno bianconero è stata riscontrata una distorsione alla caviglia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potrà recuperare in tempo per la sfida contro il Milan.

Ekhator di nuovo ko, McKennie spera

Non arrivano buone notizie neppure da Jeff Ekhator. Il giovane attaccante, appena rientrato dall’infortunio rimediato durante la preparazione estiva, si è nuovamente fermato per un problema muscolare alla coscia destra.

Da valutare anche Weston McKennie, assente contro il Parma a causa di un affaticamento muscolare. In casa Juventus c’è comunque la speranza di recuperare il centrocampista statunitense per la sfida di domenica.

Spalletti attende quindi gli sviluppi dei prossimi giorni, con la speranza di limitare il più possibile le assenze in vista di un appuntamento già molto importante come quello contro il Milan.