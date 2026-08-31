La Juventus avrebbe deciso di non cedere Nico Gonzalez. L’argentino gode della fiducia di Luciano Spalletti e resterà salvo offerte superiori ai 30 milioni.
La Juventus avrebbe deciso di non cedere Nico Gonzalez in queste ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’esterno argentino classe 1998 gode della piena fiducia di Luciano Spalletti, che lo considera una risorsa importante per la stagione bianconera.
L’ex giocatore della Fiorentina, decisivo nel successo contro il Parma, si candiderebbe quindi a ricoprire un ruolo da protagonista nella squadra. La Juventus non sarebbe intenzionata a privarsi del giocatore proprio a ridosso della chiusura del mercato.
Juventus, Nico Gonzalez “blindato”
Il club bianconero avrebbe scelto di blindare l’argentino, ritenendolo una pedina preziosa per le soluzioni offensive a disposizione di Spalletti.
Nico Gonzalez ha dimostrato anche contro il Parma quanto possa essere utile alla squadra, risultando decisivo nella vittoria e confermando la propria importanza all’interno della rosa.
La Juventus, dunque, non starebbe prendendo in considerazione una sua partenza in queste ultime ore di mercato, salvo l’arrivo di una proposta particolarmente importante.
Servono oltre 30 milioni per una cessione
Secondo le indiscrezioni, l’unico scenario che potrebbe cambiare il futuro di Nico Gonzalez sarebbe l’arrivo di un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo.
Una cifra che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, rende una possibile cessione molto complicata. L’Atletico Madrid, interessato al giocatore e già legato a Nico Gonzalez dopo il prestito della scorsa stagione, difficilmente potrebbe arrivare a mettere sul tavolo una somma simile.
Dopo un’estate trascorsa senza un vero affondo, il futuro dell’argentino sembra dunque sempre più chiaro: Nico Gonzalez è destinato a restare alla Juventus, dove proverà a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Spalletti.
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