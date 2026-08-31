Darryl Bakola è diventato un obiettivo per il futuro. Il Sassuolo fa muro, mentre i bianconeri valutano un prestito con riscatto condizionato.
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Non solo le grandi manovre per rinforzare la prima squadra. La Juventus continua a guardare anche al futuro e a monitorare alcuni dei talenti più interessanti del panorama internazionale. Nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome per il mercato bianconero: quello di Darryl Bakola.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista offensivo francese classe 2007, attualmente al Sassuolo, sarebbe diventato un obiettivo concreto della Juventus nelle ultime battute della sessione di calciomercato.
Juventus interessata a Bakola
Il profilo del giovane francese è molto apprezzato in casa bianconera. Bakola, arrivato al Sassuolo dopo l’esperienza con l’Olympique Marsiglia, viene considerato un calciatore di grande prospettiva e potrebbe rappresentare un investimento importante in ottica futura.
Il club neroverde, però, non sarebbe intenzionato a privarsene facilmente. Dopo aver investito una cifra significativa per portarlo in Emilia e avergli già concesso spazio nelle rotazioni, il Sassuolo vorrebbe continuare a puntare sul talento francese.
Il Sassuolo fa muro: la Juventus studia la formula
La Juventus non avrebbe comunque intenzione di mollare la pista. I bianconeri starebbero valutando una proposta basata sul prestito con riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni.
I contatti tra le parti proseguono per capire se ci siano i margini per convincere il Sassuolo a cambiare posizione. Non sarà semplice, considerando la volontà del club emiliano di trattenere il giocatore, ma la Vecchia Signora continua a seguire la situazione con grande attenzione.
Le prossime ore saranno quindi importanti per capire se l’interesse bianconero potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa. La Juventus punta ad aggiungere alla propria rosa un altro giovane di grande prospettiva, ma servirà trovare l’intesa con il Sassuolo.
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