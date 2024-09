Criscitiello sul mercato della Juve: “Manca il colpo sul finale…”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “JUVENTUS VOTO 8. Manca qualche colpo nel finale, alcuni calciatori individuati non sono arrivati e ad un certo punto Giuntoli ha rischiato di incartarsi. Poi, però, ha chiuso ottime trattative e ha dato a Thiago Motta la squadra di cui aveva bisogno. Bravi anche a lavorare sui giovani. La Juve può competere per lo scudetto e ha l’obbligo di provarci. La mano di Cristiano si vede ma anche quella di Motta è evidente. Gli allenatori si devono giudicare per il presente ma anche per il passato. Vedete il Bologna senza di lui che fatica sta facendo. Juve all’anno zero ma la strada tracciata è quella giusta”.