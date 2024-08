Juve, Criscitiello: “Giuntoli rischia di perdere anche Koopmeiners…”

Criscitiello ha parlato del direttore sportivo della Juventus: Giuntoli starebbe rischiando di mancare il colpo di calciomercato Koopmeiners

Dagli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello avrebbe “punto” il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Il giornalista avrebbe sottolineato le difficoltà di portare Teun Koopmeiners in bianconero. Il calciatore dell’Atalanta rischierebbe così di essere un colpo mancato del calciomercato della Juve, al pari di Riccardo Calafiori e Giovanni Di Lorenzo.

Criscitiello su Giuntoli

Ecco le parole del giornalista su Giuntoli: “Dobbiamo affrontare la realtà. Pensavi di poter mettere le mani su Calafiori, ma non ci sei riuscito. Di Lorenzo era a portata di mano, eppure non lo hai preso. Koopmeiners è la prima scelta di Thiago Motta, eppure c’è il rischio di non riuscire a prenderlo. È ora di farci qualche domanda”.