La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato nel corso di questi giorni. L'obiettivo è quello di portarsi avanti e mettere a referto dei colpi importanti per battere la concorrenza sotto tutti i punti di vista. Una situazione non semplice, visto che la società deve anche compiere un'opera di convincimento soprattutto su alcuni profili visto che l'anno prossimo non sarà più Champions League. Tra i tanti calciatori messi sotto osservazione, però, c'è uno che è ben disposto a tornare in Europa ed anzi non vede l'ora di rimettersi all'opera nella massima serie del calcio italiano (dove ha vissuto le sue migliori annate). Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile arrivo in Italia del Comandante.

Il comandante prende sempre più piede

Franck Kessié, con la maglia del Milan

Il centrocampista ha grande voglia di tornare in Europa dopo la sua esperienza in Arabia Saudita e sembra aver aperto alla possibile cessione. Solo una questione di tempo prima che questo affare possa davvero prendere quota e c'è una possibilità che si arrivi alla conclusione? Al momento si tratta ancora di sondaggi e poi c'è da analizzare il costo dell'affare, visto che il contratto del "Comandante" scadrà il prossimo giugno 2027.

Il costo ipotetico dell'affare

Secondo Sky Sport èed aver avviato le verifiche per capire se si tratta di un affare effettivamente fattibile. Non dimentichiamo che sarebbe davvero un grande rinforzo per il centrocampo di Luciano Spalletti, visto che si tratta di un calciatore che ha sempre detto la sua in Serie A sia con la maglia dei rossoneri di Milano che con quella dei neroazzurri di Bergamo. Non resta che attendere delle ulteriori novità su una trattativa che andrebbe ad irrobustire parecchio la mediana di una squadra chein Italia ed in Europa.