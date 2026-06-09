Arsenal a caccia di rinforzi per l'attacco

L'Arsenal è già al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Dopo aver conquistato il titolo inglese e aver visto sfumare il sogno europeo nella semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il club londinese vuole rinforzare ulteriormente l'organico a disposizione di Mikel Arteta. La dirigenza inglese sta valutando diversi interventi sul mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Alcuni giocatori potrebbero infatti lasciare la capitale inglese durante l'estate. Tra i nomi destinati a salutare figurano Gabriel Jesus, Christian Norgaard e Fabio Vieira, ma i cambiamenti potrebbero non fermarsi qui. Anche il ruolo degli esterni offensivi è al centro delle riflessioni del club. L'idea è quella di inserire un giocatore giovane, già pronto per il calcio di alto livello e capace di partire dalla fascia sinistra per poi accentrarsi. Per questo motivo l'Arsenal sta monitorando diversi profili che possano garantire qualità, imprevedibilità e margini di crescita. Tra i nomi presi in considerazione è emerso quello di Kenan Yildiz, talento della Juventus che negli ultimi anni si è affermato come uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Le sue caratteristiche tecniche rispondono perfettamente alle esigenze della formazione allenata da Arteta, che cerca giocatori in grado di creare superiorità numerica e incidere nell'ultimo terzo di campo.

Il tentativo di Andrea Berta e la risposta dei bianconeri

Secondo quanto riportato da The Athletic, il direttore sportivo dell'Arsenal, Andrea Berta, avrebbe contattato direttamente la Juventus per ottenere informazioni sulla situazione del giocatore turco. Il dirigente italiano conosce molto bene il club torinese grazie ai rapporti costruiti negli anni passati. Questa conoscenza reciproca ha favorito un confronto diretto tra le parti, con l'obiettivo di capire se esistessero i presupposti per avviare una trattativa. La risposta della società bianconera, però, è stata immediata e soprattutto molto netta. La Juventus non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione una cessione del proprio gioiello. Il club ritiene infatti Yildiz uno dei punti di riferimento del progetto tecnico presente e futuro. La posizione della dirigenza è chiara: il talento turco rappresenta una figura centrale attorno alla quale costruire la squadra delle prossime stagioni. Per questo motivo ogni approccio proveniente dall'estero è stato respinto senza esitazioni.

Le alternative sul mercato per l'Arsenal

Dopo il rifiuto ricevuto dalla Juventus, l'Arsenal dovrà inevitabilmente rivolgere la propria attenzione verso altri obiettivi. La strategia resta quella di individuare un esterno offensivo giovane, ma già pronto a recitare un ruolo da protagonista. Tra i profili valutati compare anche Rafael Leao, che lascerà il Milan durante questa finestra di mercato. L'età del giocatore e soprattutto il suo ingaggio potrebbero però rappresentare ostacoli significativi. Più percorribile sembra invece la pista che conduce a Jeremy Monga. Il giovane talento continua ad attirare l'attenzione di numerosi club europei e viene considerato un prospetto di grande valore per il futuro. Nonostante le alternative disponibili, una cosa appare certa: la Juventus non intende privarsi di Kenan Yildiz. Il messaggio inviato all'Arsenal è stato chiaro e conferma la volontà del club di puntare con decisione sul talento turco negli anni a venire.