Mercato Juve – Affare colossale col Barcellona, 6 giocatori coinvolti

Ci si avvicina a passi spediti al prossimo match di campionato, che vedrà la Juve impegnata in Campania contro la Salernitana. Gara che si configura a tutti gli effetti come uno scontro diretto, viste le attuali posizioni in classifica delle due squadre. Nella finestra invernale, per ovvi motivi, la Vecchia Signora ha avuto pochissimi margini di manovra sul mercato, ma in estate le cose potrebbero cambiare in maniera drastica. Da capire se in positivo o in negativo. Abbiamo preparato per voi come di consueto una raffica di news di mercato in cui vi raccontiamo le ultime voci e indiscrezioni sulle prossime possibili mosse della Juventus. Partiamo subito dalla prima notizia<<<