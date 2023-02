Calciomercato Juventus / Allegri ha deciso: al posto di Rabiot arriva…

Sebbene nella sessione invernale di calciomercato la Juve non abbia chiuso operazioni in entrata, alla Continassa ci si è seduti più volte al tavolo per pianificare le mosse della prossima estate. La dirigenza bianconera avrà parecchio lavoro da svolgere, considerando che tanti calciatori sono praticamente sicuri di salutare Torino al termine della stagione. Fra questi ha praticamente le valigie in mano Adrien Rabiot.