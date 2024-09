Salah alla Juventus | Annuncio clamoroso di calciomercato / News

Indiscrezioni di calciomercato raccontano qualcosa di davvero incredibile rispetto a Salah e alla possibilità di vederlo alla Juve

Il calciomercato della Juventus non dorme mai. Quante volte lo abbiamo scritto e detto? Parecchie. Il punto è che si tratta della verità più assoluta. Giuntoli ha mano libera per operare al meglio e per cercare di coniugare nel miglior modo possibile le occasioni con la cassa. Non si possono buttare i soldi dalla finestra ma allo stesso tempo non bisogna neanche lascarsi scappare qualche grossa occasione che potrebbe essere facile da cogliere. Per questa ragione in questi giorni sentiamo ripetutamente parlare di questo o quel calciatore che potrebbe diventare utile ai bianconeri in vista della prossima sessione. Un nome su tutti? Quello di Jonathan David. Il fenomeno del Lille che sarà acquistabile a zero a Giugno del 2025. Giuntoli ci lavora ma ovviamente non c’è solo lui sulla lista della spesa. In queste ore sta circolando una voce clamorosa su Salah.

Il mercato della Juve e quella voce su Salah

Nelle prime tre partite di Premier League ha portato a casa 3 gol e 3 assist. Numeri da urlo, per un ragazzo di 32 anni. Lui vorrebbe restare dov’è e qualcuno dice che qualche piccola possibilità esista pure. Ma Giuntoli, nel frattempo, starebbe valutando l’idea di provare a convincerlo a tornare in Italia (dopo l’esperienza alla Roma) per vestire la maglia bianconera. Inutile dire che sarebbe un’operazione clamorosa. Il suo cartellino viene ancora valutato 60 milioni di euro e l’idea che si possa prendere a zero, alletta molti. La Juventus, come detto, potrebbe a breve muovere i primi passi per capire la fattibilità di un’operazione per certi versi incredibile. E non è escluso che qualcosa possa succedere nel breve termine, considerando che potrebbero arrivare news sul fatto che i Reds chiudano definitivamente all’opzione rinnovo. Staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, Giuntoli starebbe lavorando anche a qualcos’altro di davvero molto grosso per il 2025 <<<