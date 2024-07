Juventus – “Dopo Chiesa altro addio enorme: offerta da 70 milioni” / Mercato

Stanno circolando delle voci molto interessanti rispetto alla Juventus e al calciomercato in uscita: offertona in arrivo?

La Juventus è al lavoro in sede di calciomercato per definire i colpi in entrata ma anche quelli in uscita. In questi giorni non stanno mancando gli aggiornamenti riguardanti chi potrebbe dire addio e tra questi, ovviamente, c’è Chiesa. Il giocatore non resterà a Torino anche se le vicende legate alla cessione sembrano farsi più complicate di quanto si potesse immaginare qualche mese fa. Il trasferimento alla Roma non c’è stato e per questo, adesso, Federico potrebbe finire in Premier League. Anche per evitare il suo addio a zero tra un anno. In questo senso, proprio parlando di calciomercato e di potenziali uscite, non possiamo non riportarvi una voce abbastanza pesante su un’offerta da urlo che il Liverpool potrebbe presentare da qui a breve sul tavolo di Giuntoli.

Calciomercato Juventus, addio Chiesa e non solo?

Il Liverpool starebbe seriamente pensando all'assalto a Bremer. Per la Juventus si tratta di un calciatore senza ombra di dubbio incedibile ma qualcuno vocifera che di fronte ad un'offerta di cui si parla (70 milioni di euro) dei pensieri importanti potrebbero anche esser fatti. Ecco il motivo per cui si attende con ansia che dalle parole, si passi ai fatti. Cosa sceglierà di fare Giuntoli con 70 milioni di euro poggiati sul tavolo delle trattative bianconere? Difficile saperlo. Di sicuro, però, la Juventus un pensierino potrebbe farcelo.