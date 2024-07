Calciomercato, la Juve valuta un grandissimo colpo (nuovo) in attacco

La Juventus sta lavorando su più fronti, in questo senso arrivano aggiornamenti importanti legati al calciomercato in attacco

Che la Juventus voglia utilizzare questa finestra di calciomercato per rinforzare la rosa alla grandissima è qualcosa di tremendamente noto. Giuntoli ha una serie di obiettivi in mente e per quanto difficili e complicati, vuole portarli a casa. All’ombra della Mole per giocare con la Juventus. Ovviamente tra i vari obiettivi che sono usciti fuori, ce ne sono alcuni che sono più vicini mentre altri sembrano essere molto più complicati. Di fatto, qualche nome top secret resta. Ed è in questo senso che vogliamo aggiornarvi riportandovi quanto riferito da Sky Sport in Germania, che parla di un obiettivo che la Juventus avrebbe messo nel proprio mirino.

Il mercato della Juve prosegue anche in attacco

Secondo quanto riportato – appunto – da Sky in Germania, Giuntoli avrebbe seriamente messo nel mirino Maximilian Beier. Classe 2002 dell’Hoffenheim, vale già 30 milioni di euro. Pensate che in tutta la sua carriera, a fronte di 186 partite, l’ha buttata dentro 76 volte fornendo anche 23 assist. In Bundesliga ha segnato 10 gol e fatto 6 assist in 63 match, segnando praticamente ogni 420 minuti. Punta centrale che può giocare anche come ala, ha visto esplodere il suo valore in questo ultimo periodo e su di lui ci sono anche Chelsea ed Aston Villa. Giuntoli potrebbe spiazzare tutti chiudendo un colpo così, assolutamente a sorpresa, per mettere in cascina un nome giovane e forte per il futuro. Staremo a vedere. Intanto, nel breve termine, il dirigente Juventino sembra avere in mente qualcos’altro di davvero clamoroso <<<