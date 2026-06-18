Giovanni Carnevali sa che deve mettersi all'opera e che il prima possibile bisogna aggiungere alla rosa del team di Torino un nuovo centravanti di primissimo livello. I colloqui con Dusan Vlahovic sono sempre freddi e di conseguenza ci si sta muovendo sul mercato per trovare il nuovo numero nove della Vecchia Signora. Il nuovo direttore sta già lavorando intensamente e ci sono diversi profili da cui si potrà attingere. Calciatori che hanno sempre fatto la differenza e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa iniziare a stringere definitivamente. L'obiettivo è quello di regalare un nuovo numero nove il prima possibile a Luciano Spalletti. Passiamo ai tre profili in pole position.

Il primo nome sulla lista

Kolo Muani, centravanti ex Juventus

Il primo nome è quello che significherebbe un ritorno importante. Randall Kolo Muani non sarà riscattato dal Tottenham e di conseguenza è ancora un calciatore del Paris Saint Germain. L'uscita è praticamente assicurata e per una cifra attorno ai 30 milioni di euro si potrebbe arrivare alla chiusura definitiva dell'affare. Non è, però, l'unico nome sotto osservazione ed anzi ci sono altri due profili che farebbero sognare tutto il Mondo bianconero e preoccupare le potenziali avversarie per la lotta alla vittoria di scudetto ed Europa League.

Ci sono altri due nomi

Bomber che arrivano da squadra che sono tra i top team Mondiali. Il primo centravanti è, visto che le due società potrebbero imbastire uno scambio con Nico Gonzalez che completa il percorso inverso. Il secondo nome arriva dalla Germanie e stiamo parlando di un centravanti che quest'anno ha fatto il secondo ad Harry Kane, ma ha tutte le qualità per essere un titolarissimo:. La palla è nelle mani di Carnevali che deve decidere quale sarà il prossimo passaggio e il nuovo nome.