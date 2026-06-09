Alexander Sorloth continua a essere il nome più caldo per l'attacco della Juventus e nelle ultime ore ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni sul suo futuro con un messaggio che non è passato inosservato. L'attaccante norvegese ha pubblicato sui social un video con alcuni dei suoi migliori gol realizzati nell'ultima Liga, accompagnandolo con una frase che ha immediatamente scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri: "Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati!". Un messaggio enigmatico, ma sufficiente per riaccendere l'entusiasmo di chi sogna di vederlo presto alla Juventus.

L'obiettivo principale

Da settimane Sorloth viene indicato come la prima scelta della dirigenza bianconera per raccogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Luciano Spalletti avrebbe individuato nel centravanti dell'Atletico Madrid il profilo ideale per guidare il nuovo attacco juventino: una punta fisica, capace di attaccare la profondità ma anche di lavorare per la squadra. Il tecnico bianconero si sarebbe mosso personalmente per convincere il giocatore, illustrandogli il progetto e il ruolo che avrebbe all'interno della nuova Juventus.

Intesa con il giocatore, resta l'ostacolo Atletico

Sul fronte dell'ingaggio, i dialoghi sembrano ben avviati. Secondo le indiscrezioni, l'entourage del norvegese avrebbe già trovato un'intesa di massima con la Juventus sulla base di un contratto triennale con opzione e uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante ma comunque inferiore rispetto a quella percepita da Vlahovic, destinato a lasciare Torino. Il passaggio decisivo resta però l'accordo con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo valuta il proprio attaccante intorno ai 30 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare particolari sconti. La Juventus sarebbe pronta ad avvicinarsi alla richiesta, cercando però di strutturare l'operazione con una parte fissa e una serie di bonus legati a rendimento e risultati. Nei dialoghi tra le due società potrebbe inoltre entrare anche il tema Nico Gonzalez, altro dossier aperto che potrebbe influenzare le trattative.

La Juve ha fretta

Alla Continassa c'è la volontà di chiudere l'operazione il prima possibile. L'inizio del Mondiale rappresenta infatti un fattore da non sottovalutare. Una buona competizione internazionale potrebbe attirare nuove pretendenti e aumentare ulteriormente il valore del cartellino del norvegese. Per questo motivo la Juventus vuole accelerare. E il messaggio pubblicato da Sorloth ha inevitabilmente acceso la fantasia dei tifosi, sempre più convinti che il prossimo grande colpo per l'attacco possa arrivare proprio dalla Spagna.