Canovi: “La Juventus ha un gruppo forte. Su Thiago Motta…”

Alessandro Canovi, operato di calciomercato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta.

Alessandro Canovi, operato di mercato, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni sui bianconeri, parlando anche di altre situazioni di calciomercato in Serie A, come il caso Osimhen o il caso Dybala: “Oscar del mercato? A tutti i dirigenti italiani. Con risorse limitate hanno portato dei calciatori importanti. È stato fatto un ottimo lavoro. Osimhen? Ci sono state delle situazioni che hanno complicato qualcosa che doveva essere fatto in maniera più semplice. I soldi devono essere suffragati dalle prestazioni: l’ultimo anno il rendimento è stato leggermente inferiore. Cosa ne penso del caso Dybala? C’è stata una trattativa che però non è andata a buon fine. Non è chiaro chi abbia rifiutato cosa”.

La situazione relativa alla Juve e a Thiago Motta

“La Juve ha un grande gruppo. Lavorano tutti per fare sì che le cosa vadano nel miglior modo possibile. I calciatori hanno grande voglia di fare bene. Thiago sa che ha un gruppo forte. Le squadre favorite in Serie B? Vedo squadre che hanno fatto una campagna acquisti interessante. Ad esempio Accardi alla Samp ha lavorato molto bene. La Cremonese insegue l’obiettivo già dall’anno scorso. La favorita mi sembra il Sassuolo, sarei sorpreso se non andasse in A”.