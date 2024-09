Angelozzi: “Alla Juventus ho chiesto Savona e Hasa…”

Guido Angelozzi ha parlato delle trame di calciomercato con la Juventus: il direttore sportivo ha ammesso di aver chiesto di Savona e di Hasa

Che i rapporti tra Frosinone e Juventus fossero fulgidi lo si era già capito nella scorsa stagione, quando, in ordine temporale, Enzo Barrenechea, Matias Soulè e Kaio Jorge hanno vestito la maglia gialloceleste. A confermare la bontà degli stessi è stato però lo stesso Guido Angelozzi, direttore sportivo del club della Ciociaria. In conferenza stampa, il dirigente ha spiegato come, in questa stagione, si era cercato di portare due ragazzi tra le fila dei bianconeri, questa volta senza successo.

Le parole di Angelozzi

"Si è parlato tanto dell'asse con la Juve, quest'anno è arrivato Pecorino. Ha provato a prendere altri calciatori dai bianconeri? Con la Juve ho un ottimo rapporto, volevo Savona ma sta giocando titolare lì. Avevamo scelto calciatori che giocano in A. Hasa anche volevo ma quando c'è la serie A è dura. La Juve si era messa disposizione. Uno lo abbiamo preso ed è Pecorino. C'è un bel rapporto ma cosi come con altre squadre, veniamo tanto apprezzati per il lavoro svolto".