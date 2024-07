Mercato Juve, da Todibo a Djalò: novità in difesa. Occhio a Bremer…

Da Todibo fino al possibile addio di Bremer, passando per il futuro di Djalò: tutte le novità sulla difesa della Juve

La difesa della Juve potrebbe essere completamente rivoluzionata in questa ultima fase di mercato. I bianconeri, infatti, sono sempre più vicini a Todibo, individuato come il rinforzo ideale per la retroguardia. Il Nizza è vicino al sì: bisogna solo limare gli ultimi dettagli. Ad andarsene potrebbe essere invece Djalò, che in bianconero non ha convinto. Per lui Giuntoli starebbe pensando a un prestito.

Mercato Juve, la clausola di Bremer è ancora valida

Nel frattempo i bianconeri sperano che nessuno sfrutti la clausola rescissoria presente nel contratto di Bremer. Il brasiliano potrebbe infatti lasciare Torino entro il 10 agosto per 66 milioni di euro, senza bisogno di trattare. Per il momento, però, nessuna squadra si è detta interessata.