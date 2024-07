Calciomercato, Romano: “La Juve può fare tre colpi”

Intervenuto su Kick Off Fabrizio Romano ha parlato del mercato della Juve: Giuntoli vuole fare tre colpi in entrata

Intervenuto su Kick Off Fabrizio Romano ha parlato del mercato della Juve: “Credo che la Juve possa fare almeno due o tre colpi. La priorità ora è Koopmeiners, il club ha deciso di destinare un importante budget per l’olandese, si attende l’offerta ufficiale ora, ma la Juve col giocatore ha già un accordo”.

“Sancho resta un nome in lista, ma la Juve prima deve avere la garanzia di cedere Chiesa. Resta in uscita, ma ancora non c’è l’offerta giusta per cederlo. La situazione di Chiesa verrà gestita con normalità, non credo verrà messo fuori rosa, ma nel dietro le quinte è chiaro: la Juventus non punta su di lui, Thiago Motta non lo vede parte del suo progetto. E anche in difesa la Juve farà ancora qualcosa, infatti ha chiamato il Nizza per Todibo, un giocatore che a Giuntoli piace da tanto tempo. Gli obiettivi sono appunto un difensore, un centrocampista e un esterno d’attacco”, ha concluso.