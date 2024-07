Calciomercato, Romano: “La Juve ha fatto la sua scelta su Chiesa”

Fabrizio Romano ha parlato dell'attaccante della Juve, Federico Chiesa: per il giornalista, il club vorrebbe cederlo in questo calciomercato

La Juventus è attivissima sul calciomercato e, quando avrà chiuso per Khephren Thuram, ripartirà con le trattative per altri giocatori. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo su X, per i bianconeri potrebbe essere tornato il momento di parlare di Teun Koopmeiners. Ma non solo: Cristiano Giuntoli sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco che presupporrebbe l’addio di Federico Chiesa.

Le strategie della Juventus

“La decisione della Juventus su Federico Chiesa è chiara: piano di vendere l’ala italiana questa estate con contratto in scadenza a giugno 2025. Thiago Motta non vede Chiesa come parte fondamentale del suo progetto, cerca soluzioni. La Juve vuole portare un nuovo esterno dopo Koopmeiners“.