Calciomercato, Rabiot tra Juve e Milan: le ultime novità

Quale sarà il futuro di Rabiot? Ora che il suo Europeo è terminato il centrocampista dovrà decidere tra Juve, Milan e non solo

Nonostante l’iniziale vantaggio firmato Kolo Muani la Franchia è stata battuta 2-1 dalla Spagna grazie i gol di Yamal e Olmo. Niente da fare, quindi, per la squadra di Deschamps, che torna a casa a mani vuote. Ora per Rabiot sarà il momento di decidere quale sarà il suo futuro: tornerà alla Juve o accetterà la corte di un’altra squadra?

Rabiot tra Juve e Milan: le parole di Di Marzio

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha spiegato: “Con l’uscita dall’Europeo della Francia capiremo anche il futuro di Rabiot, se tornerà a discutere con la Juventus per il rinnovo di contratto che è in ballo o se valutare altre opportunità come quella del Milan, che un’offerta a Rabiot gliel’ha fatta”.