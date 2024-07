Juve, Rabiot: “I rigori sono stressanti, non li auguro a nessuno”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la Francia il centrocampista della Juve Adrien Rabiot ha parlato dei calci di rigore

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con la Francia il centrocampista della Juve Adrien Rabiot ha parlato dei calci di rigore contro il Portogallo: “È super stressante, avevo i crampi mentre in campo non ne ho. Non auguro a nessuno di vivere questa situazione da giocatore. I rigori sono stati tirati molto bene, è una grande ricompensa. Volevo che vincessero per tornare in campo”.

Juve, le parole di Rabiot