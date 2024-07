Calciomercato, per i bookmakers la Juve farà spesa dal Bologna

Per i bookmakers, il calciomercato della Juventus, dopo l'allenatore, potrebbe ancora essere molto legato a quello in uscita del Bologna

Da qualche giorno, il calciomercato è entrato nel vivo. Tra le società italiane più attive c’è sicuramente la Juventus che, dopo aver chiuso per Douglas Luiz, sarebbe pronta a farlo anche con Michele Di Gregorio e Khephren Thuram. Per i bianconeri potrebbe non essere finita qui, anzi. Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe essere solo all’inizio.

Bookmaker sicuri: la Juve acquisterà dal Bologna

A provarsi a orientare sulle prossime mosse della Juventus ci hanno provato i bookmakers. Secondo i maggiori siti specializzati in scommesse sportive, i bianconeri, dopo aver prelevato l’allenatore Thiago Motta dal Bologna, potrebbero puntellare la rosa con alcuni giocatori in forza tra i rossoblù. Colui ad avere la quota più bassa sarebbe Riccardo Calafiori, dato a 1.50 da Sisal nonostante il forte interesse dell’Arsenal, pronto a soffiarlo ai bianconeri. Dopo il difensore, la quota più bassa è quella per Alexis Saelemaekers, in realtà tornato al Milan in quanto non riscattato: la sua quota è a 3.00. Dopo di lui tocca Lewis Ferguson, a 6.00, attualmente infortunato dopo la rottura del legamento crociato avvenuta in primavera. Infine, chiude la lista dei possibili acquisti Riccardo Orsolini, a quota 7.50.