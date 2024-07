Biasin: “La Juve a posto? Ancora no, ma con Douglas Luiz…”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri. Ecco le sue parole al podcast Cronache di Spogliatoio: “Juve? No, non è a posto, ma è avanti un bel pezzo. Nel senso che giunto sta facendo e sta mettendo insieme un centrocampo, finalmente, a livello dei dei centrocampi storici della della Juve. Io penso che continueranno a lavorare su Koopmeiners, a questo punto, o chi per lui anche se poi ci vogliono un sacco di soldi. Non basta Douglas Luiz, ma sicuramente con quello hai già, non dico risolto la gran parte dei problemi, ma una bella botta l’hai data”.