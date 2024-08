Calciomercato, Mckennie in uscita: la Juve “tifa” il Galatasaray

Mckennie è considerato tra i giocatori fuori dal progetto della Juventus: il Galatasaray potrebbe affondare per lui a determinate condizioni

Le ultime settimane di calciomercato della Juventus sarebbero destinate a essere molto frenetiche. Tra entrate e uscite, il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli è chiamato agli straordinari con un tempo relativamente breve. Tra i numerosi calciatori a cui trovare una destinazione ci sarebbe il centrocampista americano Weston Mckennie.

Galatasaray su Mckennie: nodo Champions

In realtà, la squadra per Mckennie potrebbe già essere stata individuata nel Galatasaray. Il club turco starebbe però prendendo tempo prima di effettuare un affondo deciso. La squadra è impegnata in questi giorni nel doppio confronto contro lo Young Boys per la qualificazione in Champions League. In caso di passaggio del turno, il club avrebbe maggiori risorse e appeal per tentare il colpo americano.