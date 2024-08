Calciomercato Juve, Gonzalez e Mckennie trattative separate

La Juventus starebbe lavorando per il colpo in entrata Gonzalez e quello in uscita di Mckennie che però saranno gestite separatamente

Anche in questa sessione di calciomercato, l’asse Juventus e Fiorentina risulta estremamente rovente. Dopo la trattativa che ha portato Moise Kean a vestire viola, si sarebbe accesa in queste ore quella che condurrebbe Nico Gonzalez in bianconero. A percorrere la strada Torino-Firenze potrebbe però esserci anche Weston Mckennie, considerato in uscita dall’avvento di Thiago Motta sulla panchina della Juve.

Gonzalez con o senza Mckennie

Secondo quanto riportato da Tmw, indipendentemente dall’esito delle trattative, quella per Gonzalez non dipenderà da quella per Mckennie. Già in passato, anche molto recente, la Juventus avrebbe provato a inserire il calciatore americano come contropartita per raggiungere i propri obiettivi. In tutti i casi, le richieste di Mckennie per il trasferimento hanno rischiato di far saltare la trattativa. Ecco perchè, per l’esterno offensivo argentino, tutto sarà gestito separatamente. La Juve avrebbe virato decisamente su di lui dopo le difficoltà di pervenire a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.