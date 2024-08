Calciomercato, l’ex Juve Barrenechea può già cambiare maglia!

Enzo Barrenechea potrebbe cambiare casacca prima del termine del calciomercato: il centrocampista era stato ceduto solamente questa estate

Quella che ha portato Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior all’Aston Villa era stata la prima grande operazione estiva della Juventus. Infatti, con il sacrificio di due calciatori talentuosi della linea verde, oltre che di 22 milioni di euro, il club bianconero si assicurava le prestazioni del Nazionale brasiliano, Douglas Luiz. A pochi giorni dalla fine di agosto, l’approccio al nuovo club sarebbe stato al quanto particolare. Infatti, se l’ex Aston Villa starebbe faticando a trovare spazio nell’undici titolare di Thiago Motta in questo avvio campionato, ancora più difficile starebbe risultando per i due ex Juve.

Barrenchea ai saluti: su di lui c’è il Valencia

Nelle scorse ore, Iling-Junior è infatti ritornato in Italia a poche settimane dal suo passaggio all’Aston Villa. Il club inglese ha infatti accettato la richiesta del Bologna che lo ha prelevato a titolo temporaneo per sostituire l’infortunato Andrea Cambiaghi. Un percorso simile potrebbe ora toccare anche a Barrenechea, accostato sempre più fortemente al Valencia. Per lui la formula non dovrebbe essere dissimile dall’esterno inglese.