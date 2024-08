Calciomercato, la Juventus fatica a piazzare Arthur e Kostic

La Juventus sarebbe impegnata sul calciomercato sulle uscite di Arthur e Filip Kostic: i bianconeri starebbero incontrando alcune difficoltà

Il calciomercato della Juventus è entrato nel suo rush finale. I bianconeri avrebbero pressoché completato la rosa e il probabile mancato arrivo di Jadon Sancho potrebbe concludere qualsiasi trattativa in entrata. In uscita, invece, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe lavorando incessantemente per le cessioni di Arthur e Filip Kostic.

Arthur e Kostic grande della Juventus

Così come per Sancho, anche su questi fronti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche per i due “esuberi” la Juventus starebbe trovando delle difficoltà. Per il centrocampista brasiliano, i bianconeri pensavano di avere un accordo con il Napoli, il quale ha però virato per Gilmour del Brighton. L’esterno serbo continuerebbe invece a rifiutare qualsiasi destinazione proposta.