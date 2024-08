Calciomercato Juve, Kostic in uscita: spunta la pista araba

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: il calciatore serbo potrebbe finire a giocare in Arabia

Dopo l’acquisto di Teun Koopmeiners, la Juventus potrebbe concludere il calciomercato in entrata con l’arrivo di un altro esterno d’attacco. Il nome preferito sarebbe quello di Jadon Sancho, per il quale si attende un apertura da parte del Manchester United. Invece, nello stesso ruolo, indipendentemente dall’arrivo del calciatore in inglese, può salutare Filip Kostic.

No al Southampton: possibile soluzione Al Ain

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Kostic avrebbe già rifiutato la proposta dalla Premier League del Southampton, mentre non sarebbe ancora tramontata del tutto la pista che conduce alla Fiorentina. L’ultima suggestione proverrebbe però dalla Saudi Pro League e più esattamente dall’Al Ain. Il club arabo si starebbe interessando al calciatore, ma per il momento non sarebbe pervenuta un offerta alla Juventus.