Calciomercato Juventus, in tre verso l’addio: “Rivoluzione in arrivo!”

Calciomercato Juventus, aria di rivoluzione: ecco chi può partire

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante il calciomercato estivo sia finito da poco tempo, in casa Juventus si respira già aria di rinnovazione. Già perché il precorso di cambiamento della rosa bianconera non è assolutamente finito, anzi è probabilmente solo all’inizio. Nella scorsa sessione di calciomercato in effetti si è fatto molto, ma non tutto. Sono rimaste in sospeso diverse situazioni, sia per quanto riguarda il mercato in uscita che in quello in entrata. In quest’ottica, il noto esperto di calciomercato di Sky Sport Fabrizio Romano ha svelato quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro.

Ecco quanto riportato dal giornalista su calciomercato.com: “L’operazione Chiesa last minute, Kulusevski, Morata e tantissimo altro. La Juventus ha aperto una nuova strada quest’estate ma non finisce qui. Perché i prossimi sviluppi tra gennaio e l’estate saranno determinanti, in primis due situazioni da chiarire interne e una da risolvere tra entrate o uscite. La priorità infatti va a completare la questione Sami Khedira liberando il centrocampista, ormai fuori dai piani bianconeri da mesi. Poi, si dovrà affrontare il tema Federico Bernardeschi perché il contratto scadrà tra un anno e mezzo, il bivio è in arrivo. Avanti insieme oppure venderlo tra gennaio e giugno”. Ma c’è anche una terza situazione che rimane ancora in ballo.

“L’altra questione su cui già si lavora è l’esterno sinistro: in quel caso si attendono eventuali offerte per la cessione di Alex Sandro, altrimenti il brasiliano resterà ma si cercherà a prescindere un nuovo laterale mancino in alternativa come Emerson Palmieri, già trattato in momenti diversi dello scorso mercato. La rivoluzione è solo appena iniziata. Aspettando i movimenti del 2021…”. Insomma, tanti altri affari in arrivo, con Khedira, Bernardeschi ed Alex Sandro come primi indiziati a lasciare la Juventus. Ma anche mercato in entrata, ovviamente. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA