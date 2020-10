Calciomercato Juventus, Agnelli sogna l’affare impossibile: follia o realtà?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus mise a segno quello che venne proclamato il colpo del secolo. Qualcosa che nessuno si aspettava e nemmeno credeva possibile, ma che alla fine è diventato realtà. L’anno successivo poi è arrivato De Ligt: un botto da oltre 85 milioni di euro. Poi è arrivato il Covid, che ovviamente ha condizionato lo scorso mercato e ha ridimensionato gli investimenti. Chissà che però un giorno, magari neanche troppo lontano, la Juve non possa decidere di fare un altro colpo di calciomercato del genere.

E se veramente prima o poi si aprissero gli spiragli per metterlo a segno, su chi potrebbe puntare tutto la Juventus? Di sogni di mercato i bianconeri ne hanno tanti. Uno tra tutti? Il chiacchieratissimo Paul Pogba, che ad ogni sessione di mercato torna di moda in casa bianconera ed è destinato a far parlare di sé anche nel prossimo futuro. Ma c’è anche un altro super nome che fa sognare la Juve e il presidente Agnelli. Stiamo parlando di Kylian Mbappé, fenomeno assoluto già più volte accostato alla Vecchia Signora. Per ora l’attaccante francese pare davvero inarrivabile, un colpo impossibile, anche se in queste ore sono arrivate nuove indiscrezioni in ottica Juventus.

Come riportato da Le Parisien infatti, tra le pretendenti di Mbappé – che sarebbe pronto a lasciare il PSG – ci sarebbe anche la Juve. Sogno o realtà? In questo momento storico sembra impossibile che la Juventus possa permettersi un investimento del genere. Di contro comunque c'è da dire che, con Mbappé che scalpita per trasferirsi, anche le altre concorrenti sarebbero in grande difficoltà. Basti pensare a due top club come Barcellona e Real Madrid, in evidente crisi e in grandissima difficoltà sul mercato. Infine a Torino c'è un certo Cristiano Ronaldo, l'idolo di Mbappé. Se veramente in futuro la Juventus decidesse di farsi avanti, CR7 potrebbe fare la differenza. Intanto registriamo queste voci provenienti da Parigi: Mbappé costa tanto, sognare invece non costa nulla.