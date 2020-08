Calciomercato Juventus, conferme pesanti: “Paratici ha fatto l’offerta!”

Calciomercato Juventus, Paratici ci prova davvero: ecco l’offerta

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Stiamo entrando in una fase caldissima per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il tempo a disposizione prima del ritiro e dell’inizio della prossima stagione è veramente poco. Ecco perché Paratici è chiamato ad accelerare i tempi e si starebbe muovendo su più tavoli per finalizzare alcune grosse operazioni. Le priorità? Le cessioni prima di tutto, poi almeno altri 3 colpi di grande livello: un terzino, un centrocampista e una prima punta. Questo sarebbe il minimo indispensabile, ma non è esclusa anche qualche altra sorpresa, magari su espressa indicazione di Andrea Pirlo. Come dicevamo comunque, la Juve starebbe accelerando su alcune piste, come confermato anche dal noto giornalista Tancredi Palmeri che, nel proprio editoriale per TMW, ha dedicato qualche riga anche ai movimenti del mercato bianconero svelando due trattative che sarebbero già in corso: “E’ stato offerto Douglas Costa in cambio di Lacazette, l’Arsenal ci sta pensando, anche se per ora non quadrano i conti sullo stipendio del brasiliano. E nel frattempo l’unico acquisto grosso potrebbe arrivare in fascia sinistra dove la Juve boccheggia: contattata l’Atalanta per Gosens, servono almeno 40 milioni, e si prova a trovare una contropartita tecnica che possa smorzare il prezzo“. Viste le difficoltà ad arrivare a Milik (la prima scelta per l’attacco), Paratici si sarebbe dunque mosso per il centravanti francese dell’Arsenal offrendo ai Gunners uno scambio con Douglas Costa. Per la corsia mancina invece occhio al ritorno di fiamma per Gosens, accostato alla Vecchia Signora già qualche tempo fa. L’Atalanta è una bottega molto cara e la Juventus starebbe cercando la chiave giusta per aprirsi un varco per l’esterno mancino: una contropartita concreta potrebbe essere Mattia Perin. Ma non è ancora tutto. Sul taccuino di Pirlo infatti sono finiti anche tantissimi altri grossi obiettivi sui quali la Juventus starebbe già lavorando. In particolare, nel mirino sarebbero finiti ben 13 grossi nomi: ecco la lista della spesa completa di Andrea Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA