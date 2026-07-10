Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Alessandro Pietrelli al Vicenza. Il centrocampista, reduce da una buona stagione con la maglia del Venezia, continuerà quindi il suo percorso di crescita nella serie cadetta.

Il comunicato della Juventus

“Alessandro Pietrelli giocherà la stagione 2026/2027 con la maglia del Vicenza: è ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del giocatore classe 2003.

Arrivato in bianconero nel gennaio 2025, il ventitreenne si era messo in luce fin da subito con la Next Gen, collezionando 15 presenze, 4 gol e 2 assist in pochi mesi, oltre a ricevere la prima convocazione in Prima Squadra in Coppa Italia. Nella scorsa stagione Pietrelli ha vissuto un'importante esperienza formativa in Serie B con il Venezia, collezionando 9 presenze nell'anno che ha visto i lagunari conquistare la promozione nel massimo campionato.

Ora per lui è tempo di iniziare un nuovo capitolo, sempre nella serie cadetta, con il Vicenza.

In bocca al lupo per questa nuova avventura, Alessandro!”