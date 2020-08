Calciomercato Juventus – Ultim’ora Dybala: ecco cosa sta succedendo!

Calciomercato Juventus, ultim’ora Dybala: ecco cosa potrebbe succedere

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime ore sono circolate moltissime notizie sul futuro di Paulo Dybala, tanto che è davvero complicato capirci qualcosa di concreto. Questo al momento è uno dei temi più bollenti di calciomercato della Juventus, sicuramente tra quelli che sta più a cuore ai tifosi bianconeri. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione tra tutte le indiscrezioni dell’ultim’ora, alcune delle quali sono davvero clamorose. Tutto è partito qualche giorno fa, quando è esplosa la notizia che la Joya potrebbe nuovamente finire sul mercato, con la Juve disposta a parlarne a fronte di un’offerta irrinunciabile. Voci che hanno velocemente preso il largo, complice anche una trattativa di rinnovo che va avanti da tantissimo tempo ma che ancora non si è sbloccata. Una delle novità più folli delle ultimissime ore è stata riportata da Sportmediaset, che parla della possibilità di cedere Dybala per arrivare a Paul Pogba. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.it: “Attente all’evolversi della situazione ci sono almeno tre società: Manchester United, Manchester City e Real Madrid. L’asso nella manica però potrebbero averlo i Red Devils e ha un nome e cognome: Paul Pogba. La società inglese avrebbe aperto alla possibilità di parlare di uno scambio con la Juventus. I due hanno un valore di mercato simile e anche a livello di ingaggio, vista la richiesta di Dybala di un rinnovo da 15 milioni di euro l’anno, cambierebbe poco”. Occhio però perché, come detto, ci sarebbe anche il Real Madrid alla finestra e proprio per questo sarebbe spuntata un’altra suggestione clamorosa.

A parlarne è stato Tuttosport, che suggerisce un altro possibile scenario. Il quotidiano torinese infatti ha parlato di un possibile scambio, con le Merengues che sarebbero pronte a mettere sul piatto della bilancia due nomi forti e che piacciono da tantissimo tempo alla Juve. Stiamo parlando di Isco (giocatore che avrebbe il pieno gradimento da parte di Andrea Pirlo) e di Marco Asensio, altro gioiello spagnolo sul taccuino della Vecchia Signora da tempi non sospetti. Sulla questione Dybala però è intervenuto anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha arricchito le voci che stanno circolando con la sua analisi della situazione. Ecco quanto riportato da AlfredoPedulla.com: "Ci viene un po' da sorridere se pensiamo al particolare che la Juve potrebbe sacrificare Dybala in nome del bilancio. […] Ci sarebbe il nodo del contratto in scadenza nel 2022 da sciogliere, Dybala chiede una cifra vicina ai 15 milioni a stagione, ritenuti troppi. Ma si può trovare una soluzione, arrivare a un accordo, individuare la chiave. Che non sia quella di una cessione per motivi di bilancio (quale potrebbero essere gli altri motivi?). Dal nostro punto di vista non esiste una motivazione che giustifichi l'addio di Dybala alla Juve. Meglio: la decisione della Juve di cedere Dybala". Insomma, di carne al fuoco ce n'è veramente tanta per quanto riguarda l'attaccante argentino. Tutte le chiacchiere potrebbero essere spazzate via in un secondo con una firma sul rinnovo ci contratto, cosa che tanti tifosi bianconeri sperano che possa accadere entro breve tempo. Fino ad allora però, occhio a quello che potrebbe succedere.