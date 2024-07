Calciomercato Juve, per completare la rosa servono altri tre colpi

Per completare la rosa la Juve dovrà completare altri tre acquisti: Giuntoli e Thiago Motta lavorano per creare una grande squadra

Il detto dice che non c’è due senza tre e infatti dopo Douglas Luiz e Di Gregorio, la Juve si prepara a ufficializzare anche l’acquisto di Khephren Thuram. Ma i bianconeri non sembrano intenzionati a fermarsi qui. Nella lista di Giuntoli ci sono altri tre nomi.

Calciomercato Juve, Motta vuole altri tre colpi

Per completare il 4-2-3-1 di Thiago Motta serviranno infatti altri tre acquisti. Il sogno resta Koopmeiners, trequartista perfetto nello schema tattico del nuovo allenatore bianconero. Sulla fascia destra la Vecchia Signora segue invece Sancho, mentre in difesa il preferito al momento è Todibo. Sono loro i tre obiettivi di mercato: la Juve punta in alto.