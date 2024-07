La Juve è sempre più vicina a Todibo: tutti i dettagli dell'operazione che dovrebbe portare il difensore francese a Torino

La Juve è sempre più vicina a Jain-Clair Todibo. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui i bianconeri avrebbero trovato un accordo con il Nizza per il trasferimento del difensore francese a Torino.

Calciomercato Juve, in arrivo Todibo: i dettagli

A fare la differenza è stata la volontà del giocatore, che vuole a tutti i costi raggiungere Khephren Thuram alla Continassa. Le due parti stanno per trovare un accordo sulla base di un prestito con oneroso con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. Ora non resta che limare i dettagli, come l’importo del prestito oneroso e il possibile inserimento di contropartite.