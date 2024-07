Calciomercato, la Juventus prepara una contropartita per Todibo

La Juve vorrebbe provare a inserire una contropartita tecnica per abbassare le richieste di calciomercato per il difensore francese Todibo

La settimana corrente potrebbe essere quella giusta per la chiusura della trattativa tra Juventus e Nizza per Jean-Clair Todibo. Il difensore centrale francese sarebbe il giocatore individuato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli per potenziare la retroguardia a disposizione di Thiago Motta. Il dirigente avrebbe un accordo di massima sul cartellino del calciatore ma continuerebbe a lavorare per trovare una soluzione più conveniente per i bianconeri.

Nonge possibile contropartita per Todibo

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’idea di Giuntoli sarebbe quella di trovare una contropartita tecnica gradita al Nizza per abbassare le richieste per Todibo. Il giocatore che sarebbe stato proposto è Joseph Nonge, centrocampista della Next Gen, gradito al club transalpino.