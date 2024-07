Calciomercato Juve, Thuram verso la firma: assalto a Koopmeiners

La Juve continua a potenziare il centrocampo: Thuram è sempre più vicino mentre è partito l'assalto a Koopmeiners

Il centrocampo della Juve sembra quasi un cantiere a cielo aperto. Dopo Douglas Luiz, infatti, Giuntoli non si ferma e si prepara ad ufficializzare anche Khephren Thuram. Il centrocampista francese è atteso a Torino per le visite mediche e le firme già nella giornata di martedì 9 luglio ma potrebbe non essere l’ultimo colpo in mezzo dei bianconeri.

Calciomercato Juve, si lavora per Koopmeiners

Thiago Motta è arrivato a Torino e insieme a Giuntoli dovrà trovare la strategia vincente per acquistare Koopmeiners. Il centrocampista olandese sarebbe la ciliegina sulla torta ma i 50 milioni di euro richiesti dall’Atalanta spaventano la Vecchia Signora. Oltre ai giocatori già venduti la Juve potrebbe vendere qualcun altro, da Chiesa e McKennie fino ad Arthur, De Sciglio, Rugani e molti altri. I bianconeri sono quindi pronti a fare un grande sacrificio pur di avere Koop, ma la differenza potrebbe farla il giocatore stesso. L’olandese vuole infatti la Juve ed è pronto a spingere pur di far avverare il trasferimento.