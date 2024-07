La Juve non molla Koopmeiners: l'arrivo di Zaniolo all'Atalanta può essere un assist importante per i bianconeri

Un centrocampo tutto nuovo. Questo è l’obiettivo di Giuntoli per questa estate, che dopo Douglas Luiz e Thuram non sembra intenzionato a fermarsi. La ciliegina sulla torta sarebbe infatti Teun Koopmeiners e l’arrivo di Zaniolo all’Atalanta può essere davvero un assist per la Juve.

Calciomercato Juve, Giuntoli ci prova per Koopmeiners

L’arrivo dell’attaccante italiano in casa Dea può liberare l’olandese, assoluto protagonista della passata stagione. La Dea lo valuta 60 milioni di euro ma Giuntoli è al lavoro per abbassare il costo. L’inserimento di Huijsen come contropartita può essere un’idea, altrimenti la Juve dovrà vendere. Oltre a Kean, sempre più vicino alla Fiorentina, anche Milik, Kostic, McKennie, Arthur, De Sciglio e Rugani sono in vendita. Anche lo stesso Huijsen, così come Soulè, potrebbero essere sacrificati, ma solo a fronte di un’offerta congrua.