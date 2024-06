Calciomercato Juve, Thiago Motta ne boccia 7: valigie in mano

Da McKennie ad Arthur: il nuovo allenatore della Juve Thiago Motta ha bocciato ben sette giocatori. Sono pronti all'addio

L’arrivo di Thiago Motta ha rivoluzionato la Juve, nelle idee ma anche negli uomini. Con il cambio di allenatore e di modulo, infatti, ben sette giocatori sono finiti ai margini del progetto. Giuntoli è al lavoro per venderli.

Calciomercato Juve, da McKennie ad Arthur: la lista dei bocciati

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta dopo aver analizzato la squadra ha individuato sette giocatori che non lo convincono. Da due pupilli di Allegri come Rugani e De Sciglio, fino a delusioni come Arthur e Kostic. In vendita anche McKennie, che piace al Tottenham, così come Milik, al momento infortunato. Ha invece già le valigie in mano Kean, sempre più vicino al trasferimento alla Fiorentina.