Joshua Zirkzee è il principale obiettivo per completare l'attacco. I bianconeri lavorano sulla formula del prestito.
L'arrivo di Randal Kolo Muani non chiude il mercato offensivo della Juventus. Al contrario, il club bianconero continua a lavorare per consegnare a Luciano Spalletti un’altro attaccante. La dirigenza bianconera, è infatti alla ricerca di un'altra punta con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori già presenti in rosa.
Tra i profili valutati, il nome che convince maggiormente è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese rappresenta una delle priorità della Juventus, che vede in lui il centravanti ideale da affiancare a Kolo Muani.
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La strategia della Vecchia Signora
Secondo quanto viene riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta cercando di capire quali margini possano esserci per aprire una trattativa con il Manchester United. L'idea della dirigenza sarebbe quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito, formula ritenuta la più sostenibile dal punto di vista economico.
I primi contatti con l'entourage del calciatore avrebbero fornito segnali positivi, anche se la trattativa resta tutt'altro che semplice. Molto dipenderà dalla disponibilità del club inglese ad accettare una cessione temporanea e dalle eventuali condizioni economiche richieste.
Zirkzee resta il sogno della dirigenza e, nei prossimi giorni, potrebbero arrivare novità importanti.
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