La Juventus continua a lavorare sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Tra le priorità individuate dalla dirigenza bianconera per rinforzare il centrocampo, c’è quella di acquistare un giocatore con qualità di palleggio tra le linee. Tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di Brahim Diaz, giocatore del Real Madrid che da tempo piace ai dirigenti juventini.

Gli aggiornamenti di Luca Marchetti

Luca, giornalista di, ha parlato dell’interesse dellaper. Qui sotto le sue parole:

“I nomi che sta cercando la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato sono gli stessi ruoli che cercava nella sessione invernale, evidentemente quella lacuna, come poi ovvio anche dei risultati e dalle necessità che ho dovuto affrontare Spalletti durante l’anno, erano quelli di avere un trequartista e una punta. Il trequartista e la punta a gennaio non sono arrivati e adesso naturalmente la Juve li cerca anche nella finestra estiva, dove c’è più calma.

Brahim Diaz, è un giocatore che conosce già bene il nostro campionato, e potrebbe far comodo alla squadra bianconera. Quest’anno non ha trovato molto spazio, ma prima di lasciare il club spagnolo ci penserà sopra.

L’interesse della Juve è concreto ed è stato già portato a conoscenza dell’entourage del giocatore. Dipenderà anche da quello che farà in Real Madrid in questo mercato. Nico Paz potrebbe essere una spinta per poter aiutare la Juventus a prendere Brahim Diaz perché potrebbero chiudere ulteriormente gli spazi per lui”.